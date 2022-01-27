Приштина, Сербия, 27 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии Косово Дардан Молычай 26 января сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о намерении провести протест против роста цен на электроэнергию в субботу, 28 января.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Энергетики восстанавливают поврежденную снегопадом высоковольтную линию

Протест начнется в 14:00 по местному времени.

ИА REGNUM), чтобы прикрепить на них призывы к протесту в субботу. Эти объекты когда-то находились в государственной собственности, но были приватизированы в рамках крайне сомнительного процесса. Теперь все государственные механизмы поставлены на службу KEDS и ее прибыли. Поэтому в эту субботу в 14:00,#протестуем». Дардан Моличай «Мы использовали трансформаторные будки косовской компании по распределению энергетической энергии (KEDS, компания обладает монополией на территории Косово и принадлежит Турции —), чтобы прикрепить на них призывы к протесту в субботу. Эти объекты когда-то находились в государственной собственности, но были приватизированы в рамках крайне сомнительного процесса. Теперь все государственные механизмы поставлены на службу KEDS и ее прибыли. Поэтому в эту субботу в 14:00,#протестуем».

26 января в Приштине прошел другой протест против роста цен на электроэнергию.