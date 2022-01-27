Красноярск, , 12:23 — REGNUM Экологи Красноярского края направили критические замечания на проект технического задания по проведению оценки воздействия на окружающую среду проекта строительства Нижнебогучанской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в Красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина».

ГЭС Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Нижнебогучанская ГЭС — пятая по счёту ступень каскада гидроэлектростанций на реке Ангаре. 29 января в городе Кодинске Красноярского края должны состояться общественные слушания по её строительству.

Перед слушаниями красноярские экологи официально представили ряд критических замечаний в отношении вынесенной на общественное обсуждение документации.

В основном замечания касаются недостаточного освещения в техзадании социально-экологических аспектов предполагаемого строительства новой крупной ГЭС в Нижнем Приангарье. Экологи убеждены, что необходимо провести оценку экологического ущерба пресноводным экосистемам и водным биоресурсам: проходным и жилым видам рыб, рыбному хозяйству ниже и выше плотины Нижнебогучанской ГЭС. Также, по их словам, нужно обследовать территорию затопления на предмет возможного наличия скотомогильников и захоронений сибирской язвы в ложе будущего водохранилища.

Как подчеркнул директор КРОЭО «Плотина», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов, Богучанскую ГЭС — предыдущую гидроэлектростанцию Ангарского каскада — достроили «вообще без проведения полномасштабной экологической оценки и прохождения государственной экологической экспертизы».

«Поэтому сейчас крайне важно провести полномасштабный анализ совокупного воздействия на окружающую среду всего каскада плотин на Ангаре, включая и достроенную Богучанскую ГЭС, и предполагаемую Нижнебогучанскую ГЭС», — отметил он.

Экологи также указали на возможное воздействие Нижнебогучанской ГЭС на транспортное сообщение в Нижнем Приангарье. После ввода Богучанской ГЭС жители Мотыгинского района Красноярского края в зимний период испытывают существенные трудности в транспортном сообщении, утверждают они. Причина — подмыв ледовых переправ через Ангару.

«Ввод в эксплуатацию Нижнебогучанской ГЭС может еще больше осложнить ситуацию. Снижение уровня воды в нижнем бьефе Нижнебогучанской ГЭС может привести к резкому падению объёмов судоходства по Ангаре от ГЭС до устья. Как будет решаться проблема перевозки угля, леса, товаров для населения и прочих грузов в такой ситуации?» — спрашивают экологи.

Замечания на проект техзадания по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства Нижнебогучанской ГЭС направили заказчику проекта (ООО «Нижнебогучанская ГЭС»), разработчику материалов ОВОС (АО «СибВАМИ»), администрациям Богучанского и Кежемского районов Красноярского края.

Читайте также: В Башкирии предложили развивать сферу гидроэнергетики