Сеул, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 8393 человека. Об этом 27 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 27 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 605 045 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 24 107 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 904 632 человека. Уровень полной вакцинации составил 85,6%.

«Бустерную» дозу получили 251 732 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 26 043 358 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 14 518 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 777 497.

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