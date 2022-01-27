Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Глава парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Джеральд Конноли заявил, что после передачи НАТО России предложений по безопасности «теперь шаг за Москвой».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО предложила России позитивный путь для диалога. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность отойти от пропасти необратимой военной эскалации и ее последствий», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Россия могли бы восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи.

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