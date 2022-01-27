Лима, 27 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Заявление президента Перу о возможности передачи части береговой линии Тихого океана соседней Боливии, не имеющей доступа к морю, вызвало общественный резонанс населения и властей. Конституционный юрист Омар Кайро рассказал 26 января в интервью La Republica, при каких условиях передача может состояться.

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Президент Перу Педро Кастильо упомянул в интервью 25 января, что, если на то будет воля граждан, он проведет референдум о передаче морской территории Боливии. Во время нашумевшего интервью президенту напомнили, что допрезидентские времена Кастильо предлагал Боливии предоставить выход к морю путем передачи части территории Перу. Но на этот раз президент ответил уклончиво: «Будем советоваться с народом. Что будет, если перуанцы согласятся?»

Кайро считает, что сказанное Кастильо не имеет смысла, поскольку конституция не устанавливает решение вопросов территорий и суверенитета посредством референдума. Исключительная власть для принятия подобных решений принадлежит парламенту.

Юрист объяснил, что если Кастильо захочет передать Боливии часть перуанского побережья, то ему сначала придется заключить договор с этой страной, а затем отправить на утверждение в национальное правительство.