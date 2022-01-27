Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Школы Ростова-на-Дону проверяют на предмет безопасности, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 27 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«В школы города поступила информация о заминировании. По информации управления образования города, в настоящее время образовательные учреждения проверяют на предмет безопасности», — уточняется в сообщении.

Ранее донские власти проинформировали о том, что «детей эвакуировали в рамках тренировки».

ИА REGNUM напоминает, что 17 января по аналогичной причине в 85 общеобразовательных учреждениях Ростова-на-Дону были отменены занятия. По всем сообщениям было организовано реагирование экстренных служб.