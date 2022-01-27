Пекин, 27 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Попытки создавать помехи для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине, предпринимаемые Соединёнными Штатами, должны немедленно прекратиться. С таким призывом к Вашингтону 27 января в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеномвыступил министр иностранных дел КНР Ван И.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

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«Крайне важно, чтобы американская сторона прекратила вмешиваться в проведение зимних Олимпийских игр в Пекине», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что Китай и Соединённые Штаты должны исходить из основополагающих интересов двух народов, соответствовать общей тенденции развития мира и следовать договорённостям, достигнутым глава двух государств. При этом, указал Ван И, американская сторона продолжает выступать с ложными заявлениями, связанными с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, зимние олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля. Вашингтон объявил Играм дипломатический бойкот: на них не будет никого из дипломатического корпуса США и вообще никого из официальных лиц, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, чтопопытки Вашингтона помешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине абсолютно ошибочны и не будут иметь результата.