Новосибирск, 27 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области на прошедшей неделе подорожало дизельное топливо — на 0,7%,автомобильный бензин марки АИ-92 - на 0,4%, АИ-95 - на 0,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

АЗС

При этом, по данным регионального органа статистики, цены набензин марки АИ-98 снизились — на 0,1%.

На новосибирских АЗСбензин марки АИ-92можно было купить от 44,44 до 46,50 руб. за 1 литр, маркиАИ-95 - от 47,47 до 49,70 руб., марки АИ-98 - от 55,55 до 59,50 руб., дизельное топливо - от 55,25 до 63,35 руб. за 1 литр.