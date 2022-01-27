Белгород, 27 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Власть в той или иной форме всё-таки попробует реализовать проект целенаправленного развития агломераций, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. При этом проект может начаться с обязательной на сегодня «оптимизации», опуская реальную, а не декоративную общественную дискуссию, сказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 января, комментируя предложение главы Счётной палаты России Алексея Кудрина о «создании агломераций в противовес Москве».

Оптимизация

Политолог напомнил, что идея развития агломераций обсуждается не первый год, в том числе на уровне первых лиц государства. Варианты реализации проекта достаточно сильно отличаются друг от друга и даже в само понятие «агломерация» может вкладываться разный смысл.

«Сама по себе эта идея смысла не лишена. Например, если создавать агломерации из расположенных недалеко друг от друга сравнительно небольших по числу населения столиц регионов. Для этого необходимо обеспечить хорошую транспортную инфраструктуру, которая позволит кратно быстрее, чем сейчас, причём недорого и на разных видах транспорта, перемещаться в рамках такой агломерации. Также нужно всячески поощрять взаимодействие и здоровую специализацию разных частей агломерации, причём только в некоторых отдельных сферах, сохраняя для разных жителей весь базовый набор уже имеющихся возможностей», — считает эксперт.

При таком подходе урбанизация продолжилась бы — это, по-видимому, процесс пока неизбежный, отмечает собеседник агентства. Зато властям удалось бы сократить отток населения в столицы и наиболее крупные мегаполисы, а значит повысить качество жизни в регионах.

«Но совсем не факт, что в итоге пойдут таким путём. Можно предположить, что параллельно решат провести обязательную сегодня «оптимизацию» по целому ряду направлений. Это может и приведёт к сокращению затрат в среднесрочной перспективе и повышению каких-то отдельных «показателей эффективности», но развитию поможет мало и в итоге скорее повредит. Если говорить о нынешнем предложении Кудрина — а он не первый раз выступает с инициативами по этому вопросу — то там, насколько можно судить из сообщений в СМИ, речь идёт о том, что необходимо стремиться создавать очень крупные по российским меркам агломерации, сопоставимые по потенциалу и возможностям с Москвой. На мой взгляд, это изначально тупиковый путь, который по целому ряду причин реализовать не удастся» — подчеркнул Роман Травин.

По мнению эксперта, при реализации пилотного проекта желательно готовить его не в столице, с каким-то дозированным участием региональных элит в лучшем случае.

«Хотелось бы, чтобы его разрабатывали с учётом серьёзного анализа настроений и потребностей их жителей. По итогам реальной, а не декоративной общественной дискуссии. Это значительно проще, чем потом в авральном порядке пытаться купировать общественное недовольство и лихорадочно решать возникшие в результате очередного эксперимента сверху социальные, инфраструктурные и другие проблемы», — подытожил политолог.