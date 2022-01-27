Москва, , 12:14 — REGNUM В комитете Госдумы по труду и социальной политике готовы обсуждать инициативу бывших малолетних узников фашизма учредить День геноцида советского народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил глава комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я полагаю, что к любой инициативе, которая от них исходит, надо относиться с уважением. Инициатива исходит от живых свидетелей тех страшных событий, тех кто оказался за стенками концлагерей, и для них это не просто история, не просто теория, это личное тяжелое участие. Полагаю, что инициативу надо обсуждать, а формат реализации — нужно сообща выискивать и анализировать последствия, чтобы благая идея не была дискредитирована, и не получилось только хуже. Мы в комитете готовы обсуждать эту их инициативу», — сказал Нилов.

Он также обратил внимание на то, что наличие такой даты в законе «О днях воинской славы и памятных датах России» дает возможность дополнительно обсудить проблемы, провести мероприятия, встречи.

«Мы обсудим, полагаю, что эти все печальные страницы истории мы должны помнить, знать и обращать на них внимание подрастающего поколения», — отметил парламентарий.

Глава комитета сообщил, что комитет работает активно работает с общественными организациями бывших малолетних узников фашизма.

«Они просят поправки в закон о ветеранах, во-вторых, жилищный вопрос, проблема с предоставлением жилья, они по льготам приравнены к участникам война, а при решении жилищного вопроса — в порядке живой очереди, которая не двигается. И поправки в комитете есть», — добавил Нилов.

Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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