Кишинёв, , 12:13 — REGNUM Сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии 27 января провели обыск у главы Национального органа по неподкупности (НОН) Родики Анточ. Об этом сообщает телеканал Jurnal, ссылаясь на данные пресс-секретаря Генпрокуратуры Марианны Керпек.

Обыск West Midlands Police

Она рассказала, что обыск провели в доме главы НОН. Более подробную информацию в надзорном ведомстве пообещали сообщить позже.

Стоит отметить, что Керпек в декабре 2021 года в интервью телеканалу Jurnal заявила, что НОН за четыре последних года «не имеет никакой поддержки». На вопрос о том, изменилась ли ситуация после смены правительства в августе прошлого года, глава ведомства заявила, что «нападки» продолжаются. Она также предположила, что давление вскоре усилится, так как есть результаты «по определённым делам».