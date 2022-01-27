Джакарта, , 12:11 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число носителей штамма «Омикрон» выросло, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия на карте мира Demis.nl

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В Индонезии выявили почти две тысячи носителей штамма «Омикрон». В стране зарегистрировано 1998 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Министерство здравоохранения отметило, что 47,5% или около 949 жителей, подвергшихся воздействию штамма «Омикрон», сделали две инъекции вакцины от коронавируса. 4,4% не были привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии и министр образования Сингапура договорились расширять сотрудничество в сфере образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Сингапур договорились расширять связи в сфере образования