Уфа, 27 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Житель Уфы пожаловался главе Башкирии Радию Хабирову на сильный химический запах в микрорайоне Затон. Об этом он сообщил на странице главы республики в социальной сети.

Дым из труб

«В микрорайоне Затон сильный химический запах, невозможно дышать на улице. Проведите проверку пожалуйста», — попросил местный житель.

Сотрудники центра управления регионом ответили, что они запросили у специалистов сведения по сильному химическому запаху в микрорайоне Затон.

«Коллеги из Минэкологии ответят до 28 января 2022 года», — сообщил сотрудник центра управления Башкирией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Стерлитамаке выявили в воздухе превышения ПДК по аммиаку.