Ярославль, , 12:09 — REGNUM Ярославская область попала в список регионов с высокой долей госпитализаций больных COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По итогам третьей недели 2022 года уровень госпитализации по отношению к числу выявленных новых случаев коронавируса в Ярославской области составил более 30 процентов. По данным федерального оперштаба на 27 января в больницы Ярославской области за сутки госпитализированы 124 человека, накануне в лечебные учреждения попало 142 пациента.

Продолжается рост числа новых случаев коронавирусной инфекции. 27 января в регионе установлен новый максимум — 357 случаев ковида за сутки. При этом за день выздоровел 81 человек, подтверждена смерть от COVID-19 семерых ярославцев.

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