Москва, 27 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Независимый экономист, кандидат экономических наук, депутат Государственной думы VII созыва Сергей Крючек рассказал о проблемах, возникших в деятельности потребительских кооперативов в России после «санкций» в отношении некоторых из них, в частности, кооператива «Бест Вей».

Фото из личного архива Сергей Крючек

—Как вы оцениваете нормативную базу, на основе которой работают кооперативы в России, правовое поле, в котором им приходится функционировать?

— Потребительские кооперативы в России работают на основании ряда законодательных актов, прежде всего — закона о потребительской кооперации. При этом все более пристальное внимание к их деятельности проявляет Центробанк как мегарегулятор финансового рынка.

Поле, в котором могут работать кооперативы, фактически сужается. Раньше Банк России писал в официальных письмах, что кооперативы (за исключением ряда категорий), которые на основании специальных законов или норм законов контролируются ЦБ, не являются поднадзорными организациями.

— То есть то, что не запрещено, разрешено?

— Совершенно верно. Но с началом выпуска в феврале прошлого года так называемого списка компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности, или, как его кратко называют в ЦБ, предупредительного списка, департамент противодействия недобросовестным практикам (ДПНП) ЦБ довольно активно начал включать кооперативы в этот список.

С февраля прошлого года, когда появился предупредительный список, в него попало более 70 потребительских кооперативов. Основанием, как правило, выступают так называемые признаки «финансовой пирамиды».

Включение потребкооперативов в предупредительный список ЦБ вызывает вопросы. Они работают на основе профильного закона, зарегистрированы ФНС, а при регистрации предоставляли уставы. Если они в процессе деятельности вышли за пределы правового поля, любые контролирующие органы, выявившие нарушение, могут обратиться в суд с иском о ликвидации кооперативов.

Возникает вопрос: не является ли механизм ведения списка фактически созданием новых норм права, которые не содержатся в законодательстве? Причем норм непубличных, так как критериев включения в список нет, и неких правил, соблюдение которых является гарантией от такого включения, также нет. При этом зачастую список применяется без затребования документов у организаций.

— А что с критериями «финансовой пирамиды»?

— Эти критерии опубликованы на сайте ЦБ. Они не носят нормативного характера и уровень детализации некоторых из них вызывает вопросы.

Например, одному из критериев — привлечению финансовых средств граждан — соответствует большинство организаций, работающих в финансовой рознице. Разумеется, кооперативы привлекают средства граждан, иначе за счет чего они будут приобретать товары или недвижимость для своих пайщиков?!

На мой взгляд, опасным признаком нужно считать не столько привлечение средств граждан как таковое, сколько получение экономической выгоды ранее вступившими в кооператив пайщиками за счет средств тех, кто вступил позже: образование финансовой воронки, без постоянного увеличения которой организация не сможет функционировать. Выявление такого признака требует серьезного анализа.

Гораздо проще для ДПНП было ввести неоднозначный критерий, которому соответствует подавляющее большинство ретейловых структур, и применять по своему усмотрению, что ДПНП, судя по всему, и делает.

Кооператив «Бест Вей» ЦБ не просто включил в предупредительный список, но — и в отсутствие судебного решения — инициировал блокировку официального сайта кооператива. При этом были заблокированы не только информационные страницы, а сайт кооператива целиком, включая личные кабинеты пайщиков, в которых фиксируется информация о движении очереди, выполненных платежах и размере задолженности.

17 декабря появился пресс-релиз Генеральной прокуратуры о том, что в отношении кооператива расследуется уголовное дело по признакам «финансовой пирамиды», однако до сих пор неизвестно, ни какой орган его расследует, ни что инкриминируется. Не говоря уже о том, что само по себе расследование — выяснение того, имели место факты преступления или нет. Учитывая, что «Бест Вей» за почти восемь лет работы проверялся многократно, в том числе правоохранительными органами, вполне возможно, что это не более чем очередной PR-акт против кооператива.

В результате атаки на «Бест Вей» был нанесен ущерб интересам более чем 19 тысячам пайщиков кооператива со всей России. В связи с этим кооператив впервые подал иск к ЦБ по поводу внесения в предупредительный список. Это будет прецедентное разбирательство: ведь речь идет о претензиях к одному из крупнейших кооперативов в стране. «Бест Вей» в 2021 году приобретал для пайщиков в среднем две-три квартиры в день.

Концепция ЦБ о том, что этот кооператив имеет признаки «финансовой пирамиды», опровергнута практикой: насколько я знаю от правления кооператива, приток пайщиков за последний месяц уменьшился примерно вдвое, но при этом существенно увеличились объемы погашения паев и перевода квартир пайщиками в свою частную собственность. В результате паевой фонд кооператива в ноябре-декабре даже увеличился. Кооператив продолжает активно приобретать объекты недвижимости для пайщиков.

Алгоритм, предложенный кооперативом по приобретению недвижимости, — один из самых гарантированных и защищенных законодательством Российской Федерации. Жизнеспособность кооператива «Бест Вей», работающего уже почти восемь лет, и масштабы его деятельности заслуживают изучения и воплощения в законодательстве как способ реализации прав граждан на жилье в условиях демократического общества. Этот опыт нужно тиражировать, а не подвергать кооператив «санкциям».

— В чем мотивы ДПНП ЦБ?

— На мой взгляд, Банк России стремится стимулировать граждан к тому, чтобы они при покупке финансовых активов обращались за помощью прежде всего в банки. При этом граждане фактически ограничиваются в праве приобретать недвижимость иными способами, хотя они понимают риски такого приобретения и готовы принять их на себя.

Есть ли проблема рисков при обращении граждан к услугам кооперативов? Да, она существует и связана с недостаточно детальным законодательством о кооперации. Есть закон о потребительской кооперации, законы и законодательные нормы о других видах кооперативов, но они не представляют собой единую систему.

Убежден, что требуется более четкое регулирование деятельности кооперативов.

— В бытность депутатом вы занимались разработкой законопроекта о кооперации…

— Да и, думаю, сейчас самое время вернуться к этому законопроекту. Кроме того, необходимо законодательное урегулирование ведения предупредительного списка ЦБ: формулирование четких публичных критериев, на основе которых он составляется, законодательная защита прав тех, кто включается в этот список.

Государство как хороший садовник должно давать возможность в своем саду созревать и плодоносить разным растениям. Древо кооперации — весьма плодоносное, учитывая, что кооперация — одна из гражданских инициатив, в рамках которых граждане сами решают свои проблемы без привлечения бюджетного финансирования.

Требуются разработка законодательных предложений в широком диалоге с кооперативным движением, публичные слушания на парламентских площадках.

Александр Полянский