* ИГ — запрещённая в России организация

Тобрук, Ливия, 27 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводят антитеррористическую операцию на юге страны. Об этом 27 января сообщает Marsad al-Lybia.

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По данным журналистов, столкновения начались в районе города Катран. В ходе боевых действий войскам удалось ликвидировать двоих боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остальные отступили вглубь пустынных районов вблизи границы с Чадом.

Отмечается, что подразделения ЛНА намерены ликвидировать отряд боевиков и не дать им покинуть территорию страны. Предположительно, ячейка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атакованная силами ЛНА, ответственна за серию терактов по всей территории восточной Ливии. В частности, на прошлой неделе боевики организовали два теракта в городе Умм-эль-Араниба, жертвами которых стали как солдаты, так и мирные жители.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.