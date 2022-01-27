Красногорск, , 12:04 — REGNUM На малый бизнес приходится значительная часть экономики Подмосковья. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас в 2021 году, несмотря на все вызовы и ограничения, реализуется 450 проектов с инвестициями более 500 млн рублей. Это говорит о том, что Подмосковье привлекательно для бизнеса. Хочу сказать, что 36% оборота регионального обеспечивает малый бизнес», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что поиск новых резидентов и компаний, готовых вести бизнес на территории Подмосковья является приоритетной задачей властей.

«Кстати, мы в 2021 году по динамике первые в стране по работе малого бизнеса», — отметил губернатор.

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