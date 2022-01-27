Минск, 27 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Международному сообществу приходится внимательным образом рассматривать трагические страницы прошлого, также связанные с Холокостом, из-за происходящих в настоящее время событий. Об этом 27 января заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в ходе своего выступления в мемориальном комплексе «Яма» по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Холокост

«Сегодня события в мире и вокруг нас заставляют нас более пристально взглянуть в трагическое прошлое, которое пережила наша земля и наши люди», — сказал он.

Также Алейник уточнил, что из 6 млн жертв политики немецкого нацизма по окончательному решению еврейского вопроса 800 тысяч оккупанты уничтожили в Белоруссии и потому Холокост также является болью белорусского народа также, как и израильского.

Кроме того, замглавы МИД Белоруссии указал на то, что проводимое в республике в настоящее время расследование преступлений немецко-фашистских захватчиков говорит «об их поистине чудовищных масштабах».

«По имеющимся данным, общее число жертв, уничтоженных в годы войны мирных граждан БССР, составляет более 3 млн человек. Эти преступления не имеют срока давности, о них нельзя забывать», — отметил он.

При этом Алейник добавил, что Белоруссия делает все возможное для сохранения памяти об этом, как внутри республики, так и на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что при разработке замысла проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии на территории республики учтен анализ развития событий, происходивших вокруг Белоруссии в 2020 году, а также кризисная ситуация в Казахстане.