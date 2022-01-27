Брюссель, , 12:06 — REGNUM Помочь разрешению украинского кризиса может сотрудничество с Россией в космосе, считает германский астронавт Европейского космического агентства Александер Герст. Об этом он заявил 27 января агентству DPA в кулуарах Европейской космической конференции в Брюсселе.

Экипаж корабля «Союз МС-11» NASA Johnson

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

По словам астронавта, из-за огромной сложности космических полётов странам приходилось сотрудничать друг с другом даже в период холодной войны. Это налаживало взаимопонимание между народами, устраняло границы.

«Когда вы садитесь с кем-то на космический корабль, отправляетесь в космос, а затем видите Землю со стороны, такие вещи, как национальность, стираются», — сказал Герст.

Астронавт отметил, что немцев беспокоит ситуация вокруг Украины, а он сам и его коллеги пытаются внести свой вклад в преодоление конфликта. Герст рассказал, что на протяжении многих лет тренируется и дружит с российскими космонавтами.

Немецкий ученый, геофизик и вулканолог, астронавт Александер Герст совершал полёты на МКС в 2014 году в составе экипажа российского корабля «Союз ТМА-13М» и в 2018 году в составе миссии «Союз МС-09».

Читайте также: Глава ДНР раскрыл подоплеку эвакуации западных дипломатов с Украины