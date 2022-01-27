Лондон, , 12:01 — REGNUM Власти Великобритании полностью поддерживают Североатлантический альянс и его союзников, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом она прокомментировала передачу России ответа НАТО по гарантиям безопасности.

«Великобритания полностью поддерживает Йенса Столтенберга, НАТО и наших союзников», — написала она в Twitter.

Вместе с тем Трасс вновь призвала Россию к «деэскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Россия могли бы восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи.

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