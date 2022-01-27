Лондон, 27 января 2022, 12:01 — REGNUM Власти Великобритании полностью поддерживают Североатлантический альянс и его союзников, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.
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Таким образом она прокомментировала передачу России ответа НАТО по гарантиям безопасности.
Вместе с тем Трасс вновь призвала Россию к «деэскалации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Россия могли бы восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи.
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