Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время конфликта мужчины с двумя подростками распылили слезоточивый газ. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Распыление газа Today.kz

Инцидент произошел вечером 25 января у дома 75 по Кондратьевскому проспекту в Калининском районе города. Между 48-летним мужчиной, 15-девочкой и 16-летним юношей произошла ссора. По предварительным данным, мужчина решил, что молодые люди снимают его на телефон и потребовал удалить снимки.

«В ходе конфликта был распылен слезоточивый газ. Медицинская помощь потребовалась мужчине и девочке. Мужчина был доставлен в отдел полиции прибывшим на место происшествия полицейским», — уточнили в ведомстве.

Позже в полицию с заявлением на мужчину обратилась мать молодого человека. По факту инцидента полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.