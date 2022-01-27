Москва, 27 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Мнение граждан о предложении Центробанка запретить сделки с криптовалютой в России разделились поровну — 32% выступают за, 32% — против. Безразличны к инициативе регулятора 33%, свидетельствует опубликованный 27 января опрос ВЦИОМ.

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Чаще относятся отрицательно к идее запрета сделок с криптовалютой в России молодые люди 18−24 лет (54%) и 25−34 лет (50%). Поддерживают предложение чаще люди старше 60 лет (53%).

Большинство знающих о существовании биткоина граждан заявили, что никогда его не покупали (74%). Покупали их родственники или друзья (21%), сами приобретали биткоины лишь 4%.

При этом респонденты считают, что биткоины хорошо защищены, их сложнее украсть, чем обычные деньги (38%), не согласны с этим 27%.

Опрос по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен 22 января 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, о существовании криптовалюты, в частности, биткоина в той или иной степени слышали большинство жителей России (64%).

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