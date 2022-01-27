Оренбург, 27 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В школе № 65 Оренбурга конфликт, который произошел между матерью ученика и учителем начальных классов, улажен. Об этом заявили 27 января в горадминистрации.

Советская школа

В школе состоялась встреча с участниками конфликта, представителями мэрии. К разговору привлекли медиатора Центра примирительных процедур (медиации) при Союзе «Торгово-промышленная палата Оренбургской области».

«Во время беседы сотрудники школы сообщили, что при проведении внутреннего служебного расследования факт нанесения ударов педагогу родителем не подтвердился. Директору образовательного учреждения даны рекомендации по работе с родителями класса, а также с учителями», — сказала начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Напомним, конфликт произошел в середине января. Мать школьника посчитала действия учителя неправомерными по отношению к своему ребёнку. После конфликта педагогу стало плохо, она обращалась за медпомощью. Координатор проекта «Бюро расследований» ОНФ Дмитрий Болдырев сообщал, что женщина ударила преподавательницу.