Тверь, 27 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Жительница посёлка Южный Нелидовского городского округа Тверской области подозревается в жестоком избиении собственного сына 2021 года рождения. В отношении неё возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 27 января.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как полагает следствие, ребенок вызвал «личные неприязненные отношения матери» к себе тем, что плохо спал, плакал. Женщина несколько раз ударила сына кулаком по голове. Ребенка госпитализировали со множественными гематомами и переломами костей черепа.

В настоящее время подозреваемая задержана, ее допросил следователь. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.