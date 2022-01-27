Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Поклонники рэпера Трэвиса Скотта подписали петицию о его участии в фестивале Coachella в 2023 году. Документ появился на сайте Change.org.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

По данным издания Billboard, к 27 января 2022 года петицию подписали более 70 тыс. человек. «После того, как Coachella несправедливо удалила Трэвиса Скотта ради Гарри Стайлса, они должны поступить правильно и немедленно вернуть его. Мы все знаем, что трагедия Astroworld не была ошибкой Трэвиса. Пусть он вернется к выступлениям на больших сценах!» — говорится в описании к просьбе.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года во время выступления Трэвиса Скотта на его концерте Astroworld из-за давки пострадали сотни зрителей. В результате чего погибли десять человек, в том числе девятилетний ребёнок.

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