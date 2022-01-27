Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Более 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта граждан РФ, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня, по оценке, количество людей, которые стали гражданами России, — более 720 тыс. человек. Процесс продолжается, и люди сами принимают решение. Это всё происходит на территории Ростовской области. У нас [открыто] восемь пунктов, где люди могут подать документы и получить [российское] гражданство. Этот процесс, который продолжается. Мы в рамках полномочий, которые до нас доведены, реализуем совместно со структурами, в том числе правоохранительными, которые имеют к этому отношение», — сказал глава региона.

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ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», напрямую относящийся к жителям Донецкой и Луганской народных республик.