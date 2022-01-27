Кабул, 27 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ряд женщин на митинге в Кабуле 26 января потребовали разблокировки замороженных афганских активов и признания Исламского Эмирата мировым сообществом. Об этом сообщает TOLONews.

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

Женщины также призвали соседние страны не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. По словам этих женщин, замороженные деньги — это достояние афганского народа, и их следует разблокировать.

Они приняли резолюцию, призывающую международное сообщество и Всемирную организацию здравоохранения не оставлять Афганистан в сложившейся ситуации в одиночестве.

«Международное сообщество должно признать Исламский Эмират, — заявила Басира Дидар, участница митинга. — США должны как можно скорее разблокировать замороженные деньги Афганистана. Международное сообщество и соседи Афганистана не должны вмешиваться во внутренние дела страны».

»Деньги Афганистана должны быть высвобождены, они принадлежат афганскому народу, — заявила другая участница митинга, Хафиза Амири. — Люди бедствуют».

Участницы митинга также подчеркнули необходимость ношения хиджаба.

«Мы носим хиджаб не для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или кого-либо еще, а ради Бога, потому что хиджаб — это наша честь», — заявила участница митинга Фатима.