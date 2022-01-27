Монреаль, Канада, 27 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За первую неделю с релиза Rainbow Six: Extraction игру опробовали более трёх миллионов человек. Об этом сообщается 27 января на официальной странице проекта в Twitter.

Скриншот с YouTube «Rainbow Six Эвакуация»

https://twitter.com/R6Extraction/status/1486468134294986752

Представители Ubisoft Montreal поблагодарили геймеров за поддержку и напомнили им о выходе Buddy Pass — функции, позволяющей поиграть в Extraction бесплатно.

Напомним, что Rainbow Six: Extraction — это сюжетный спин-офф Rainbow Six Siege. В нём команде из трёх игроков нужно проникать на захваченные инопланетянами объекты и выполнять там различные задания.