Кишинёв, 27 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В план капитальной реконструкции национальных дорог Молдавии на 2022 год не включили дороги в Автономном Территориальном Объединении (АТО) Гагаузия. На это указала глава (башкан) АТО Ирина Влах во время заседания, которое проводила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передаёт издание Gagauzinfo.

BFPlayer 0 Гагаузия

«В 2022 году не будет профинансирован ни один проект по ремонту дорог в Гагаузии. Мы считаем такой подход несправедливым. Нам придётся предпринять ряд действий, чтобы вы этот подход изменили», — сказала Влах.

Сообщается, что министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в этом году деньги дорожного фонда направлены только на те проекты, которые уже начали реализовывать. Башкан Гагаузии отметила, что жители автономии платят налоги как и остальные граждане Молдавии. Она заявила, что регион имеет право получить часть средств на дороги.

По данным журналистов, в итоге план реконструкции дорог на 2022 год был принят в неизменном виде. Влах за него отказалась голосовать.