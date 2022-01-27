Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, 27 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На 405 км автодороги «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» 27 января произошло ДТП — автомобиль Toyota Sparky съехал с дороги. Есть погибшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП в Приморье

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За рулем микроавтобуса находился 46-летний водитель со стажем девять лет. Двигаясь со стороны поселка Кавалерово в направлении поселка Ольга, он не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием. Кроме водителя в иномарке находился 59-летний пассажир. Оба мужчин скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства гибели женщины на трассе устанавливают в Башкирии.