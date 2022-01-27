Ижевск, 27 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Житель многоквартирного дома по ул. 10 лет Октября, 20 в Ижевске пожаловался на качество горячей воды, которая имела «ржавый цвет». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

William Warb Кран горячей воды

В отношении управляющей компании дома ООО «УК «Вест-Снаб» было проведено административное расследование. Были отобраны пробы горячей и холодной воды по показателям цветности, мутности, содержанию железа.

В результате исследований установлено, что гигиенические нормативы по содержанию железа в горячей воде превышены до 2,1 раза, по мутности — в 1,9 раза.

В отношении УК был составлен протокол об административном нарушении по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»). Дело направили на рассмотрение в суд.

Суд назначил управляющей компании штраф в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Ижевска пожаловалась на шум и вибрацию в квартире, которые возникают при движении трамваев по путям, проходящим вблизи многоквартирного дома. Было начато административное расследование, произведены замеры шума и вибрации.

По их результатам было установлено превышение допустимого уровня шума. Первомайский городской суд Ижевска назначил в отношении МУП «ИжГЭТ» (Ижевский городской электротранспорт) штраф в размере 10 тыс. рублей.

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