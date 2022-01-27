Красногорск, , 12:02 — REGNUM Доходы населения является клбчевым вопросом, которым следует заниматься властям Подмосковья. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

Причем особое внимание в этом разрезе следует уделять пожилому поколению и семьям с детьми, отметил глава региона.

«Доходы людей — это, пожалуй, самый главный вызов, который беспокоит сегодня каждую семью. Особенно в период инфляции, в период потрясений в мировой экономике, сложности с дистанционной работой и сложности с работой вообще предприятий. Поэтому я хотел бы обратить внимание на тех, кому в первую очередь нужна помощь. Это наши старшие и семьи с детьми. Всего на поддержку этих категорий мы ежегодно направляем порядка 80 млрд рублей», — сказал Воробьев.

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