Газа, Палестина, , 12:01 — REGNUM Учреждения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа получили один миллион доз вакцины «Спутник-V», поставленной в составе партии гуманитарной помощи из ОАЭ. Об этом 27 января сообщает информационное агентство Quds.

Гуманитарная помощь Defenseimagery.mil

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По данным журналистов, партию вакцин доставили через пограничный переход Рафах на границе с Египтом.

Как заявил представитель министерства здравоохранения в Газе Махмуд Хаммад, в первую очередь будут вакцинированы работники сферы образования и студенты.

Отмечается, что на палестинских территориях отмечен рост числа случаев заражения коронавирусом. За сутки 26 января в Палестине число заразившихся увеличилось на 7750 человек.

Местные власти неоднократно обращались за помощью к ряду стран региона и международным гуманитарным организациям с просьбами о поставках вакцины.