Степанакерт, 27 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Интервью министра иностранных дел НКР Давида Бабаяна ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

ИА REGNUM: Господин министр, мы знаем, что в Нагорно-Карабахской Республике (Республике Арцах) намечаются конституционные изменения. В чём смысл этих процессов, особенно в это сложное для вас время?

Действительно, наша Республика находится в достаточно специфической ситуации — полной проблем и вызовов. Но сложности сегодня испытывает всё международное сообщество. Именно трудности, серьёзные вызовы и необходимость разработки соответствующей тактики и стратегии их преодоления в определенной степени актуализируют конституционные реформы в нашей стране. Они нацелены на повышение эффективности законодательной и исполнительной властей, дальнейшее усовершенствование системы сдержек и противовесов, которые в конечном счете должны повысить устойчивость и гибкость государственного аппарата управления.

Особо нуждаются в преобразованиях взаимоотношения парламента и института президента, что чрезвычайно важно для нашей страны на данном этапе и в ближайшей перспективе.

ИА REGNUM: Как известно, в Азербайджане очень нервно реагируют на ваши действия и шаги. Не думаете ли Вы, что конституционные преобразования могут вызвать сильнейшее противодействие Баку?

Да, Азербайджан имеет к Карабаху особо подчеркнутое отношение, проводя нескрываемую армяноненавистническую политику, и конституционные преобразования не являются чем-то особым или определяющим. Мы сталкиваемся с этим практически ежедневно и ежечасно. Кроме того, эти конституционные реформы никоим образом не могут повлиять на видение Арцахом своего будущего. Наше общество, наш народ и власти едины во мнении, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана.