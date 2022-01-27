Москва, 27 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Многие жители РФ отложат дорогостоящие покупки и переключатся на накопление средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году выдача потребкредитов выросла больше чем на 30%.

Долги

«Информация о повышенном спросе на потребительские кредиты не должна удивлять. Доходы большинства домохозяйств в нашей стране в минувшем году не росли, а вот расходы — как раз наоборот, — сказал Демин. — Особенно это заметно в сегменте бытовой техники и электроники. В 2021 году в первую очередь из-за дефицита компонентов она подорожала на 10−17% в зависимости от категории. Сумма покупки возросла, а значит, и такой инструмент, как кредитование, стал более востребованным. Однако кредиты становятся все менее выгодными в связи с корректировками ключевой ставки. При этом проценты по вкладам, наоборот, становятся привлекательными для клиентов. Не исключаю, что многие решат в такой ситуации отложить дорогостоящую покупку и переключиться на накопление средств. Если этот механизм сработает, то прироста объема потребительского кредитования мы уже не увидим».

При этом, он подчеркнул, что спрос на заемные средства будет в том случае, если граждане будут готовы делать дорогостоящие приобретения.

«Как правило, это ремонт, покупка автомобиля или бытовой техники. Без всего этого в современном мире не обойтись. Так что спрос будет. Другой момент, что какой-то существенный рост спроса анонсировать бессмысленно: кредитные ставки высокие, товары дорожают, а доходы населения оставляют желать лучшего», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России спрос на потребительские кредиты упадет только в случае роста реальных располагаемых доходов населения.