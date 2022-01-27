Санта-Моника, США, 27 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Геймдиректор Uncharted: The Lost Legacy Шон Эксгейт не отрицает возможности выхода новой части Uncharted. Об этом 27 января пишет «Игромания», ссылаясь на интервью разработчика изданию GamesRadar.

Скриншот с YouTube Видеоигра Uncharted

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы никогда не говорим никогда. Uncharted — франшиза, которую любит студия. Любим мы с Куртом (Куртом Маргеном, другим геймдиректором игры — ИА REGNUM). И хочется видеть этот мир в дальнейшем», — сказал Эксгейт.

Напомним, что 28 января на PlayStation 5 выходит Uncharted: Legacy of Thieves Collection — сборник из игр Uncharted 4 и Uncharted: The Lost Legacy. Он уже получил высокие оценки от критиков.