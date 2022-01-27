Пекин, 27 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Власти Китая высоко оценивают высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российско-китайских отношениях. Об этом 27 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

По словам официального представителя китайского МИД, Пекин обратил внимание на позитивные заявления главы МИД РФ об отношениях между двумя странами.

«Это отражает высокий консенсус между двумя странами по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона высоко ценит это», — сказал он.

Также Лицзянь указал, что «во взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве между Китаем и Россией нет пределов, дружба двух стран, передающаяся из поколения в поколение, не имеет конца».

Кроме того, китайский дипломат отметил, что в настоящее время две страны видят в друг друге приоритет во внешней политике, что является стратегическим выбором, который базируется на долгосрочном развитии и целью которого является обеспечение выгоды народов России и Китая, а также поддержания мира и стабильности во всем мире.

«Отношения Китая и России в подлинном смысле слова являются новым типом модели отношений между крупными державами», — также уточнил Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что между Россией и Китаем существует продвинутое стратегическое партнёрство, которое «абсолютно устраивает» стороны, а военного союза двух государств нет, и его никто не ищет.