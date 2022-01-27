Южно-Сахалинск, 27 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалине 27 января, обсудил с властями островного региона вопросы привлечения инвестиций и будущие налоговые преференции, которые будут действовать для бизнеса на Курильских островах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Трутнев подчеркнул, что преференции для инвесторов на Курилах будут «чрезвычайно широкие» — бизнес будет освобожден от обязательств по налогу на прибыль, землю, транспорт, имущество, а страховые взносы составят 7,6%. Рассчитывать на подобные льготы смогут только те инвесторы, которые будут расположены непосредственно на Курилах и будут вести свою производственную деятельность на островах.

«Мы уже сейчас должны понять, что мы должны сделать для того, чтобы этот преференциальный режим стартовал быстро. Прежде всего мы должны подумать о прозрачных и эффективных способах выделения земельных участков. Я хочу напомнить о том, что все налоговые преференции чрезвычайно широкие», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о льготах для бизнеса, зарегистрировавшихся на Курильских островах, Госдума приняла в первом чтении.