Уфа, , 11:57 — REGNUM Закон, согласно которому все свиноводы Башкирии должны перейти на альтернативные виды животноводства, предложил принять в республике руководитель союза производителей и переработчиков мяса в регионе Виктор Фрейдин. Об это он сообщил на заседании государственного собрания Башкирии.

Свиньи Maqi

По его словам, ограничения, связанные с распространением африканской чумы и птичьего гриппа, способствовали росту цен на свинину и мясо птицы в республике.

По словам Фрейдина, рынок свинины и мяса птицы жестко консолидирован, свиноводческие комплексы на 99% являются крупными агропромышленными холдингами.

При этом Фрейдин считает, что не нужно поддерживать свиноводство в личных подсобных хозяйствах из-за очагов заболеваний.

«Убытки от этого многократно превышают доходы фермеров. Нужно принимать закон, что все свиноводы Башкирии, которые содержат свиней в ЛПХ, должны переходить на другие виды животноводства», — заявил Фрейдин.

Он сообщил, что необходимо поддерживать данные отрасли льготными кредитами, а увеличение объема производства свинины и мяса птицы сможет удержать рост цен.

Фрейдин отметил, что самая сложная ситуация складывается с мясом говядины.

«Мы ожидаем рост цен на говядину примерно на 10% в связи с тем, что сокращается поголовье бычков в личных подсобных хозяйствах. При этом резких скачков цен не ожидается», — сообщил глава союза производителей мяса.