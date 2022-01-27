Ярославль, 27 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза, произошедшего под Ярославлем в декабре 2021 года, возбуждено второе уголовное дело. Об этом на пресс-конференции заявил начальник правления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ярославской области Антон Царев.

ГУ МЧС по Ярославской области Пострадавший автобус

Напомним, 18 декабря 2021 года автобус с детьми, ехавшими на соревнования, попал в ДТП на 193 километре трассы M-8 «Холмогоры». В аварии пострадало 13 человек.

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«В настоящее время материалы находятся не в Госавтоинспекции, с учётом большого общественного резонанса, материалы были переданы, возбуждено новое уголовное дело о причинении тяжкого вреда… Причина — предварительно из-за рассоединения сцепного устройства на грузовом транспортном средстве. И в результате прицеп выехал на встречную полосу, опрокинулся. Могу сказать, что я, будучи на месте ДТП увидел. Во-первых, водитель, который перевозил детей, был ряд нарушений при организации перевозки и, тем не менее, самое главное — дети были пристёгнуты. И даже учитывая, что автобус опрокинулся после столкновения с выпавшими брёвнами, обошлось без тяжёлых травм детей. Если бы дети были не пристёгнуты, то тяжесть последствий происшествия была бы выше», — отметил начальник ярославской Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».