Энгельсский район, Саратовская область, 27 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Семья из трех человек, проживающая в одном из частных домов в поселке Калинино Энгельсского района Саратовской области, 27 января была госпитализирована в лечебное учреждение. Региональная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Газ

Предварительно установлено, что муж с женой и 13-летним ребенком после ужина отправились спать. Через некоторое время глава семьи проснулся от плохого самочувствия, сильной головной боли и запаха газа. Открыв окна, мужчина попытался разбудить жену и ребенка. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших в стационар. Угрозы жизни ребенка в настоящее время нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пятилетнюю, шестилетнюю и семилетнюю девочек, находившихся у бабушки в одном из домов по улице Кузнечной города Саратова, госпитализировали с признаками отравления.

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