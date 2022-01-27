Москва, 27 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. О существовании криптовалюты, в частности, биткоина в той или иной степени слышали большинство жителей России (64%). Хорошо знают о нём 17%, ничего не слышали 19%, свидетельствует опубликованный 27 января опрос ВЦИОМ.

Криптовалюта

Среди граждан, осведомленных о криптовалюте, 43% опрошенных считают, что ее может купить любой желающий. Каждый четвёртый (24%) полагает, что биткоины доступны ограниченному кругу. По мнению 15%, что покупка биткоинов запрещена в России.

Хотели бы приобрести биткоины 16%. Не желают этого делать 81% респондентов. 56% заявили, что покупка криптовалюты — неудачное вложение средств, 22% назвали её хорошим вложением.

Опрос по телефону проведён 22 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 65% жителей России знают о существовании криптовалюты.

Читайте подробнее: Цена биткоина выросла более чем на 10%