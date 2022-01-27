Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Американский ведущий Говард Стерн надеется, что семья покойного музыканта Мита Лоуфа расскажет о вакцине против COVID-19. Об этом 27 января пишет Billboard.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

Стерн рассказал, что Лоуф не был вакцинирован. «Бедный Мит Лоуф втянулся в какой-то странный грёбаный культ. И почему-то действительно верил в это», — поделился он.

Стерн также рассказал о том, что ему говорил музыкант перед тем, как попасть в больницу: «Он сделал заявление: «Я лучше умру свободным человеком, чем приму эту вакцину» А теперь он мертв!». «Я бы хотел, чтобы семья выступила вперёд со словами: «Знаете, когда Мит Лоуф лежал в больнице и не мог дышать, он сказал: «Я совершил ошибку. Я должен был принять вакцину», —добавил ведущий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 74-летний Лоуф скончался 21 января 2022 года в окружении жены, а также детей и друзей. Семья не раскрыла причину его смерти.

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