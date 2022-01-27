Элиста, 27 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Калмыкии на утро 27 января подтверждён 361 (+46 за сутки) случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в стационарах получают 280 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются семь человек. Не смог победить коронавирус 771 житель Калмыкии. На самоизоляцию отправлены 4 326 человек.

За весь период в Калмыкии подтверждено 35 944 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 33 006 пациентов.