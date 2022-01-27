Владивосток, 27 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по результатам проверки, проведенной прокуратурой Приморья, в ходе которой установлено, что три местных жителя за 2021 год совершили 32 дорожно-транспортных происшествия с использованием принадлежащих им семи автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Подозреваемые, между собой близкие родственники, намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, которые приводили к ДТП. В авариях фигуранты формально выступали пострадавшей стороной, что давало им право на получение страховых выплат.

В результате автоподстав ОПГ получен незаконный доход в более 6 млн рублей.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае предстанут перед судом трое участников преступной группы, которые обманом получали деньги от страховых компаний в качестве возмещения за инсценированные ДТП. В общей сложности они совершили 15 постановочных автоаварий и похитили 2,2 млн рублей.