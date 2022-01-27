Москва, 27 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В феврале-марте нынешнего года Германия намерена открыть в Москве бюро по «водородной дипломатии». Об этом 27 января рассказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

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«Бюро, финансируемое за счет МИД Германии, является частью водородной внешней политики (ФРГ), которая предполагает учреждение такого офиса в пяти-шести государствах, в том числе в России», — приводит его слова ТАСС.

Также фон Гайр отметил, что Берлин видит у российской стороны большой потенциал для сотрудничества в водородной сфере и добавил, что указанное бюро должно будет в течение ближайших месяцев «высветить внешнеполитическое, народнохозяйственное и общественное влияние динамики» в области водорода на Россию и Германию и заниматься реализаций таких проектов в нашей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ может стать к 2035 году одним из наиболее крупных производителей и экспортеров водорода в мире.