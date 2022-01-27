Мариб, Йемен, , 12:15 — REGNUM Большая группа солдат правительственной армии Йемена была уничтожена в результате попадания баллистической ракеты. Об этом 27 января сообщает подконтрольный йеменским повстанцам-хуситам телеканал Al-Masirah.

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По данным журналистов, удар был нанесён по группе войск, участвующей в наступлении в провинции Мариб. Сотрудники телеканала цитируют заявление официального представителя хуситов бригадного генерала Яхью Сари, который сообщил о больших потерях в рядах противника.

«Благодарение Богу, наши ракетные войска поразили баллистической ракетой большое скопление солдат саудовско-американской агрессии в третьем военном округе в мухафазе Мариб. Попадание было точным, и в результате обстрела десятки человек погибли и получили ранения», — заявил Яхья Сари.