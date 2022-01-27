Сеул, , 11:38 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 27 января телефонные переговоры с со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил недавние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, представители двух стран обсудили пути предотвращения дальнейшего обострения ситуации, договорились продолжить тесное взаимодействие для выработки подхода в этой области и укрепить сотрудничество с целью возвращения Пхеньяна за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, из северокорейской провинции Хамгён-Намдо был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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