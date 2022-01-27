Сеул, 27 января 2022, 11:38 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 27 января телефонные переговоры с со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил недавние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили пути предотвращения дальнейшего обострения ситуации, договорились продолжить тесное взаимодействие для выработки подхода в этой области и укрепить сотрудничество с целью возвращения Пхеньяна за стол переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, из северокорейской провинции Хамгён-Намдо был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
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