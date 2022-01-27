Улан-Удэ, 27 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Центральная часть столицы Бурятии Улан-Удэ выглядит непривлекательно. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе «Часа субъекта», посвящённого проблемам республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

«Здесь много ветхих построек, которым более ста лет. 22 многоквартирных дома в исторической части города официально признаны аварийными. Я уж не говорю о дровах, о мазуте…», — отметила она.

Напомним, по словам главы региона Алексея Цыденова, в городе помимо двух ТЭЦ работают 144 угольных и мазутных котельных, что сказывается на загрязнении атмосферы. Так, зимой концентрация бензапирена в воздухе города в 50 раз превышает предельно допустимые значения.

Для решения проблемы он ранее попросил помощи у федеральных властей в модернизации ТЭЦ, а также переводу частного пригорода с дров и угля на электроотопление.

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Валентина Матвиенко напомнила также о разработке проекта «Дальневосточный квартал», по котором в городе планируется возвести до 160 тыс. кв. метров жилья. Проект, по её словам, получил поддержку полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

«У нас столько федеральных проектов: и «Комфортная среда», и «Благоустройство» и бог знает, что. А здесь — столица Бурятии, почти 500 тысяч населения проживает, коллеги, и вот в таком состоянии. Давайте вместе займёмся этой проблемой», — добавила она.

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