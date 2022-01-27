Нью-Дели, 27 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Шестеро подозреваемых в нелегальной переправке людей из Индии в США задержаны полицией индийского западного штата Гуджарат. Об этом сообщает 27 января агентство Reuters.

Biswarup Ganguly Индийский автобус

Отмечается, что арестованы владельцы туристической компании, которая отправляла жителей Индии в Северную Америку. Правоохранители разыскивают остальных участников преступного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители США, Канады и Индии начали расследование после обнаружения вблизи канадско-американской границы четверых погибших — нелегальных мигрантов из Индии. Двое взрослых и двое детей замёрзли, заблудившись в канадской провинции Манитоба. По данным следствия, преступная группа незаконно переправляла индийцев в США через Канаду.

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